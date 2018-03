Nicht immer kann man gewinnen. Das war auch leider mit unserem letzten Trade auf Daimler der Fall. Die Aktie war auf einem guten Weg und wurde in der vorigen Woche mit in die Tiefe gerissen. Bei unseren vielen Treffern und Volltreffern in jeder Woche, können wir uns aber auch mal einen kleinen Verlust leisten. Damit muss man leider an der Börse immer leben. Am Donnerstag war Daimler unter die Unterstützung bei 66,11 Euro gerutscht, aber mit der wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...