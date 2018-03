Mit einem Trade auf Volkswagen konnten unsere Abonnenten in der vorigen Woche einen satten Gewinn mitnehmen. Der danach vorgeschlagene neue Trade hat wegen der Crash-Tage an den Börsen nicht funktioniert und auch die Rücknahme des Strafzolls durch Trump konnte die Aktie zunächst nicht positiv umsetzen. Die Angst vor einem Handelskrieg hatte die Börsen weltweit hart getroffen und erst am 26.03. sah man eine kleine Erholung von dem Desaster. Schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...