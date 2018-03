Der Einfluss passiver Investoren, die automatisch nur noch die in einem Index enthaltenen Aktien kaufen, wächst rasant. Das wird ein Problem für die Marktwirtschaft - wenn nicht gar für die gesamte Gesellschaft.

John Bogle hat etwas Bemerkenswertes gesagt: Wenn alle Investoren ihr Geld in börsengehandelte Indexfonds (ETF) steckten, so der Gründer des US-Indexfondsriesen Vanguard, dann könne man das nur als Chaos bezeichnen, als Katastrophe. Indexfonds bauen Börsenindizes wie den Dax in Fonds einfach nach. Manager von ETFs machen sich keine Gedanken darüber, wie gut einzelne Aktien sind. Doch wenn niemand mehr börsennotierte Unternehmen bewerte, so Bogle, also klassisches Research und Analyse betreibe, würden Qualitätsunterschiede zwischen Unternehmen nicht mehr sichtbar. Alle kaufen die gleichen Aktien, die im Index sind. Wenn alle das Gleiche wollen, kommt kein Markt zustande, die Börse wäre tot. Werden die ETFs ihrem Erfinder-Vater am Ende unheimlich?

Aktuell sind weltweit 4900 Milliarden Dollar in ETFs angelegt. Allein 2017 haben Anleger den Aktien-ETFs 600 Milliarden Dollar mehr anvertraut, als andere Anleger aus ihnen abgezogen haben. Die ETF-Verkäufer verweisen stets darauf, dass die Summen - gemessen am gesamten Kapitalmarkt - nach wie vor eher bescheiden seien. Und dass es noch sehr viele aktive Investoren gebe, die mit ihrer Analysearbeit dafür sorgten, dass der Markt gut funktioniere. Also kein Problem mit deren Trittbrettfahrern?

Ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn das gesamte Volumen passiv verwalteter Anlagegelder ist deutlich größer, als die in ETFs angelegte Summe vermuten lässt. Insgesamt dürften es weit mehr als 10.000 Milliarden Dollar sein, die für Großanleger wie Unternehmen, Pensionskassen oder Versicherer indexnah angelegt werden oder in klassische Indexfonds geflossen sind, die nicht an der Börse gehandelt werden. In den USA halten die sogenannten passiven Investoren ...

