Es scheint so als hätte sich der Primärmarkt gestern in die Osterpause verabschiedet. So gab es keine nennenswerte EUR Emission. Ratings: Gestern senkte S&P den Ausblick des B-Ratings von Kloeckner Pentaplast of America Inc (inkl. Kleopatra Holdings 1 und 2 SCA) auf negativ. Die oberste EZB-Bankenaufseherin Daniele Nouy meldete sich gestern beim Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments zu Wort. Sie bekrittelte Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung in der EU als Folge der Turbulenzen um die lettische ABLV, welche es Medien zufolge ihren Kunden ermöglichte UN- Sanktionen gegen Nordkorea zu unterlaufen. Diese...

