Akzo Nobel hat Käufer für sein Spezialchemiegeschäft gefunden. Die Sparte, die in der Transaktion mit 10,1 Milliarden Euro bewertet wird, geht an die Finanzinvestoren Carlyle und GIC, wie Akzo Nobel am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Davon erhält Akzo Nobel 8,9 Milliarden Euro in bar. Die Niederländer konzentrieren sich künftig auf Farben und Lacke. Die zuständigen Behörden müssen der Transaktion noch zustimmen.

Der Verkauf war Teil des Abwehrkampfs gegen die Komplettübernahme von Akzo durch den US-Konzern PPG. Mit dem Hedgefonds Elliott gibt es einen Burgfrieden. Der vom aktivistischen Investor Paul Singer geleitete Hedgefonds wollte eigentlich, dass Akzo durch PPG Industries übernommen wird. Dagegen hatte sich Akzo erfolgreich gewehrt.

An dem Spezialchemiegeschäft war auch dem deutschen Konzern Lanxess Interesse nachgesagt worden. Die Kölner schieden jedoch laut eines Medienberichts Mitte März aus dem Bieterrennen aus./nas/das

ISIN DE0005470405 NL0000009132 US14309L1026

AXC0067 2018-03-27/08:28