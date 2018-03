Der Euro hat die Gewinne vom Vortag gehalten und profitiert vom schwachen Dollar, der wegen der unruhigen politischen Lage in den USA unter Druck steht.

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel die kräftigen Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2451 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank ...

