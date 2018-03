Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Wachstumsraten der europäischen Konsumgüterkonzerne dürften im ersten Quartal weitgehend auf dem Niveau des Vorquartals geblieben sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In den Folgequartalen könnte es jedoch zu einem beschleunigten Wachstum und Margensteigerungen kommen. Innerhalb des Sektors zieht sie Aktien aus dem Segment Haushalts- und Körperpflege jenen der Nahrungsmittelhersteller vor./edh/la

Datum der Analyse: 27.03.2018

ISIN FR0000120644

AXC0074 2018-03-27/08:42