Amsterdam - Akzo Nobel hat Käufer für sein Spezialchemiegeschäft gefunden. Die Sparte, die in der Transaktion mit 10,1 Milliarden Euro bewertet wird, geht an die Finanzinvestoren Carlyle und GIC, wie Akzo Nobel am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Davon erhält Akzo Nobel 8,9 Milliarden Euro in bar. Die Niederländer konzentrieren sich künftig auf Farben und Lacke. Die zuständigen Behörden müssen ...

