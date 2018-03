Die Privatbank Berenberg hat Naturex anlässlich der angekündigten Übernahme durch Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 100 Euro an den Angebotspreis von 135 Euro angepasst. Da die Aktie des französischen Herstellers natürlicher Extrakte und Inhaltsstoffe nun nahe am Kaufgebot des Schweizer Aromenherstellers notiere, sei eine Kaufempfehlung hinfällig, schrieb Analyst Fintan Ryan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal dürfte wohl in den kommenden sechs Monaten über die Bühne gehen./edh/gl Datum der Analyse: 26.03.2018 ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2018-03-27/08:47

ISIN: FR0000054694