Tagesgewinner war am Montag Netflix mit 6,45% auf 320,35 (131% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,19%) vor Vipshop mit 5,88% auf 18,00 (77% Vol.; 1W -0,22%) und JinkoSolarmit 5,53% auf 19,48 (87% Vol.; 1W -3,75%). Die Tagesverlierer: Drillisch mit -4,35% auf 56,10 (110% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,00%), FACC mit -4,31% auf 22,20 (76% Vol.; 1W -1,99%), YY Inc. mit -3,82% auf 117,20 (116% Vol.; 1W -1,31%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Facebook (39380,18 Mio.), Glencore (25517,78) und Royal Dutch Shell (17909,64). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Facebook (380%), Manz (354%) und Linde (182%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist RWE mit 18,76%, die beste ytd ist Netflix mit...

