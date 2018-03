IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining: Übernahme von Altona Mining durch Copper Mountain von den Aktionären bewilligt

Vancouver, British Columbia - 26. März 2018 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC) (Copper Mountain) freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre von Copper Mountain und Altona Mining Limited (Altona) auf den jeweiligen außerordentlichen Aktionärsversammlungen für den Beschluss über die Aktienausgabe und das sogenannte Scheme of Arrangement (das Arrangement), das die Übernahme von Altona durch Copper Mountain vorsieht, gestimmt haben.

Wir freuen uns über die Unterstützung der Aktionäre beider Unternehmen. Die Vermögenswerte von Altona beinhalten einen Barbestand von 30 Millionen $, ein genehmigtes Erschließungsprojekt in Queensland, Australien und einen großen Mineralgrundbesitz in einem aussichtsreichen Gebiet. Das Team von Altona hat hevorragende Arbeit geleistet und ein hervorragendes Minerallandpaket in einem ertragreichen Mineralgürtel zusammengestellt, das unserer Ansicht nach allen Aktionären eine langfristige Wertsteigerung bieten wird, sagte Jim ORourke, President und CEO von Copper Mountain.

Altona wird jetzt bei einer für Anfang April 2018 angesetzten Anhörung beim Bundesgerichtshof von Australien die Genehmigung des Arrangements ersuchen. Die Transaktion wird unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und der Erfüllung anderer üblicher Bedingungen voraussichtlich Mitte April 2018 abgeschlossen sein.

Über Altona Mining Limited

Das wichtigste Aktivum von Altona ist das Kupferprojekt Cloncurry in Queensland (Australien) innerhalb eines 3.970 Quadratkilometer großen Landpakets im äußerst vielversprechenden Mt-Isa-Fenster. Es werden die Erschließung einer Tagebau-Kupfer-Gold-Mine und der Bau eines Konzentrators mit sieben Millionen Tonnen pro Jahr Kapazität angepeilt. Die Erschließung ist für eine jährliche Produktion von 39.000 Tonnen Kupfer und 17.200 Unzen Gold für mindestens 14 Jahre genehmigt.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Flaggschiffprojekt von Copper Mountain ist die unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Mine Copper Mountain. Das Unternehmen steht in einer strategischen Allianz mit der Mitsubishi Materials Corporation, die 25 % der Minenanteile besitzt. Die Mine Copper Mountain beherbergt große Kupferressourcen, deren Mineralisierung in seitlicher Richtung und in der Tiefe offen ist. Dieses bedeutende Explorationspotenzial wird in den nächsten Jahren genauer untersucht, um das volle Erschließungspotenzial des Konzessionsgebiets zur Gänze bewerten zu können. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

Für das Board of Directors von

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

Jim ORourke

Jim ORourke, P.Eng.

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Dan Gibbons, Investor Relations 604-682-2992 DW 238, E-Mail: Dan@cumtn.com

Rod Shier, Chief Financial Officer 604-682-2992 DW 222, E-Mail: Rod@CuMtn.com

Webseite: www.CuMtn.com

Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese Aussagen können in erheblichem Maße von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen in der Zukunft abweichen. Die Leser werden ersucht, die vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu konsultieren, und hier vor allem die aktuellen Berichte, in denen wichtige Risikofaktoren aufgezeigt werden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Schätzungen der Analysten zu prüfen oder zu bestätigen bzw. Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42887

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42887&tr=1

