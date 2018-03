Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-27 / 08:24 *Sensation - **International Cobalt* *- weiteres Kobaltprojekt erworben - Aktie vor Verdopplung! * Die Ereignisse überschlagen sich derzeit bei unserem Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [1], einer von zwei Projektnachbarn (US Cobalt) wurde vor wenigen Tagen für 160 Mio. CAD übernommen (LINK) [2]! Soeben veröffentlichte das Unternehmen den vollständigen Erwerb des Kobalt Projekts Ramsay. Das Projekt liegt in einer Weltklasse Bergbauregion nur wenige Kilometer entfernt von der produzierenden Zink Mine des Branchengiganten Trevali Mining (WKN A1H9CE) [3]. Das Projekt umfasst ungefähr 8.007 Hektar Landfläche und verfügt über hervorragende Infrastruktur. Frühere Betreiber identifizierten mithilfe von Schürfgräben, geochemischer Untersuchungen, bodengestützter geophysikalischer Arbeiten und eines begrenzten Bohrprogramms mit einer Gesamtlänge von 1.321 Meter eine Kobalt- und Kupfervererzung über eine Streichlänge von 650 Meter. Mit der prall gefüllten Unternehmenskasse von 10 Mio. CAD, welche vor Kurzem ein Großinvestor zur Verfügung stellte, ist man somit in ausgezeichneter Position um ein aggressives Explorationsprogramm aufzulegen. Aufgrund der weiteren positiven News erwarten wir einen steilen Kursanstieg in den kommenden Tagen, denn unser Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [1] ist mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 46 Mio. CAD unserer Meinung nach eklatant unterbewertet. Die Nachbarprojekte von US Cobalt (WKN A2DSP5) [4] und eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5] werden mit 150 Mio. CAD bzw. 240 Mio. CAD am Markt bewertet. Daher sind wir der Ansicht, dass konservativ betrachtet, eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. CAD mehr als gerechtfertigt wäre für unseren Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [1]. *Die Übernahmeschlacht im Kobaltsektor hat begonnen - Nachbar US Cobalt für 150 Mio. CAD übernommen!* Im Kobaltsektor hat der Kampf um die besten Projekte begonnen, vor kurzem wurde bekannt, dass einer der Projektnachbarn, nämlich US Cobalt (WKN A2DSP5) [4] von First Cobalt (WKN A2ASGU) [6] für insgesamt 150 Mio. CAD übernommen wird (LINK) [2]. Wir sind der Ansicht das unser Top-Pick *International Cobalt *(WKN A2DN7F) [1] nun auch immer mehr in den Vordergrund rücken wird. Denn das Unternehmen besitzt aussichtsreiche Claims auch direkt neben Nachbar eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5] Kobalt Projekt, dass das einzige produktionsbereite Kobaltprojekt mit sämtlichen Umweltgenehmigungen in Nordamerika ist und an das Kobaltprojekt Blackbird Creek des Unternehmens grenzt. Sie sehen, die Projektlage könnte besser gar nicht sein, zwischen Nachbarprojekten, die begehrt sind wie nie zuvor! Vergleicht man die jeweilige Börsenbewertung, wird schnell klar, welches gewaltige Potenzial International Cobalt (WKN A2DN7F) [7] besitzt. So hat eCobalt Solutions bereits eine gewaltige Marktkapitalisierung von über 151 Mio. EUR, während International Cobalt mit gerade einmal 23 Mio. EUR bewertet ist. Unserer Meinung nach liegt eine faire Bewertung unseres Top-Picks bei über 100 Mio. EUR, wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine wahre Aufholjagd. Der Sektor ist in Bewegung, daher verwundert es nicht, dass *International Cobalt *(WKN A2DN7F) [1] vor kurzem 10 Mio. CAD von einem Investmentfond zur aggressiven Exploration erhalten hat. Für das Idaho Cobalt Projekt von eCobalt Solutions liegt bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie vor. Danach beträgt der Barwert des Idaho Cobalt Projektes von Nachbar eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5] stattliche 139 Mio. EUR (148 Mio. USD) - das ist mehr als 6-mal so viel als der aktuelle Börsenwert von International Cobalt (WKN A2DN7F) [7]. eCobalt Solutions hat bereits USD 65 Mio. in die Exploration des Idaho Cobalt Projektes investiert. Auch die Umwelt- und Abbaugenehmigung wurde bereits erteilt. Die Erteilung dieser wichtigen Genehmigungen dürfte daher auch für International Cobalt (WKN A2DN7F) [7] kein Problem darstellen. Historische Analysen ergaben erstklassige Kobaltkonzentrationen von knapp 2 %. Top-Geologen trauen dem Blackbird Creek Projekt Kobaltkonzentrationen von bis zu 6 % zu. Nur als Vergleich, eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [8] verfügt über Kobalt Mineralisierungen von durchschnittlich 0,55 %. Das Projekt wird nach aktueller Wirtschaftlichkeitsstudie aufgrund seiner hervorragenden geologischen Voraussetzungen als hochprofitabel eingestuft. *Sollten sich die Mineralisierung und die historischen Gehalte von bis zu 6 % Kobalt bestätigen, hätte unser Top-Pick einen deutlich höheren Kobaltgehalt als eCobalt Solutions *(WKN A2APZ7) [8]*. Das Unternehmen ist mit 11 Mio. CAD in der Kasse ausreichen finanziert um ein aggressives Explorationsprogramm voranzutreiben.* *Im Vergleich mit der Bewertung der eCobalt Solutions *(WKN A2APZ7) [8] *von aktuell 217 Mio. CAD oder auch einer First Cobalt *(WKN A2ASGU) [9] *mit 210 Mio. CAD besteht hier für die International Cobalt *(WKN A2DN7F) [1] *mit einer Bewertung von gerade mal 46 Mio. CAD enormes Aufholpotential. Wir erwarten in den kommenden Wochen und Monaten jede Menge an bedeutendem Newsflow und eine Neubewertung des Unternehmens.* LINK - zu unserer ausführlichen Erstempfehlung mit allen Hintergrundinfos! [10] Miningstocks.expert (eine Marke von First Marketing GmbH) Daniel Mußler - Chief Analyst Botheplatz 34/1 * 69126 Heidelberg * Germany E-Mail: info@miningstocks.expert * Webseite: www.miningstocks.expert [11] Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. 1. Allgemeine Angaben Der "MiningStocks.Experts" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [12], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. 2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte: Die First Marketing erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen - an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält, * in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 27, 2018 02:24 ET (06:24 GMT)