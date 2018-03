Die Risikobereitschaft verbessert sich in der 1. Wochenhälfte und so konnte der EUR/USD das obere Ende seiner Range von 1,2450 erreichen. EUR/USD wartet auf Daten, US-China Entwicklung Die positive Dynamik des Paares bleibt am Dienstag erhalten, auch wenn der kritische Widerstand von 1,2450 nicht überwunden werden kann. Der Abverkauf des Greenback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...