Lifesize App als beste neue B2B-Cloud-Anwendung und Lifesize Icon 450 als bestes neues B2B-Produkt ausgezeichnet

HAMBURG, Germany and AUSTIN, Texas, March 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lifesize (http://www.lifesize.com/de), ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Videokonferenztechnologie, wurde mit zwei Gold Stevie Awards in den Kategorien "Beste Neue B2B-Cloud-Anwendung" und "Bestes Neues B2B-Produkt" bei den German Stevie Awards 2018 ausgezeichnet. Die German Stevie Awards sind der vielseitigste Wirtschaftspreis in Deutschland und finden seit 2015 bereits zum vierten Mal statt. Mehr als 400 Nominierungen von Unternehmen und Organisationen aus ganz Deutschland wurden bewertet. Die neu gestaltete Lifesize App (https://www.lifesize.com/de/video-conferencing-app) erhielt einen Gold Award in der Kategorie "Beste Neue B2B-Cloud-Anwendung" und das Lifesize Icon 450 (https://www.lifesize.com/de/video-conferencing-cameras) System erhielt einen Gold Award in der Kategorie "Bestes Neues B2B-Produkt". Die Stevie Awards Programme zählen zu den international begehrtesten Wirtschaftspreisen und zeichnen seit mehr als einem Jahrzehnt die Leistungen in der Arbeitswelt in Programmen wie den International Business Awards aus. Die German Stevie Awards, auch die "Stevies" genannt, abgeleitet vom griechischen Wort "Stephanos" für "der Gekrönte", werden den Gewinnern am 27. April 2018 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Hotel Adlon in Berlin überreicht. Die Jury für den Bereich "Neue Produkte & IT" bestand aus Dr. Jens Wohltorf (Blacklane), Hubert Strokosch (Deutsche Telekom), Dirk Lewandowski (DHL Express), Viola Tasch (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin), Alexandra Montag (Deutsche Messe), Holger Wilke (Weber Shandwick), Erwin Pfuhler (EU Business School Munich), Frederik Bernard (Foresight Consulting) und Birgit Jordan (Integration Matters). Die Jury-Kommentare für die neue Lifesize App waren u.a.: "Eine einfach zu nutzende, flexible Videokonferenzlösung, die auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Mitarbeiter eingeht. Eine umfangreiche Collaboration-Lösung, die sehr intuitiv zu bedienen ist." Die Jury-Kommentare für die Lifesize Icon 450 waren u.a.: "Eine technisch überzeugende Gesamtlösung, die sich an den realen Problemen von Telefon- und Videokonferenzen orientiert, wie ich sie selber erlebe. Gerade bei Videokonferenzen ergibt sich oft das Problem, dass Teilnehmer nicht zu sehen sind oder die Kamera neu justiert werden muss." "Wir freuen uns, dass die German Stevie Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträger auszeichnen dürfen", sagt Michael Gallagher, Präsident und Gründer der Stevie Awards, "und darauf, die Preisträger am 27. April bei der Preisverleihung in Berlin zu feiern. Wir beglückwünschen alle Gewinner der Gold, Silver und Bronze Stevie Awards dieses Jahres." "Wir fühlen uns geehrt, mit zwei Gold Stevie Awards für die neu gestaltete Lifesize App und das Lifesize Icon 450 System ausgezeichnet worden zu sein. Wir richten unsere gesamte Produktentwicklung strikt an den Kundenbedürfnissen aus. Dabei schauen wir genau, welche Anforderungen an den ,Arbeitsplatz der Zukunft' gestellt werden und was die Nutzer von einer Videokonferenz- und Collaboration-Lösung erwarten. Alles sollte einfach funktionieren und intuitiv zu bedienen sein ohne irgendwelche Setup-Orgien", sagte Thomas Nicolaus, Vice President Central Europe, Lifesize. "Die Lifesize App und das Lifesize Icon 450 System sind die direkten Resultate dieser Herangehensweise. Die Awards zeichnen unsere Anstrengungen aus, ein einfach zu bedienendes, smartes HD-Kamera-System und Touchscreen-Telefone mit einem innovativen, Cloud-basierten Videokonferenzservice in einer leistungsstarken Collaboration-Lösung zu integrieren." Über Lifesize

Lifesize verbindet Menschen und verbessert das Arbeitsumfeld. Seit über einem Jahrzehnt ist das Unternehmen führend in der Entwicklung von Videokonferenztechnologie und der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Lösungen, die Menschen verbinden. Wir kombinieren führende, Cloud-basierte Videokonferenz-Software mit preisgekrönten und einfach zu verwendenden Video-Endgeräten, die sich für jeden Konferenzraum eignen. So können Sie sich jederzeit und überall mit Ihren Kollegen verbinden. Unsere Videokonferenzlösungen wurden für die Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt, und sind dennoch für Unternehmen jeder Größe zugänglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lifesize.com/de oder folgen Sie dem Unternehmen unter @LifesizeHD. Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in sieben Programmen verliehen: Den Asia-Pacific Stevie Awards, den German Stevie Awards, den American Business Awards, den International Business Awards, den Stevie Awards for Women in Business, den Stevie Awards for Great Employers und den Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards Programme erhalten jedes Jahr insgesamt weit über 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus mehr als 60 Ländern. Durch die Auszeichnung von Unternehmen und Organisationen aller Größen und Arten sowie den Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, erkennen die Stevies herausragende Leistungen in der Arbeitswelt weltweit an. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter: www.stevieawards.com Lifesize und das Lifesize-Logo sind eingetragene Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Media Relations: Maria Galler, Lifesize Thorsten Papkalla, The Hoffman Agency PR@lifesize.com

