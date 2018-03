Zug (ots) -



Die ARISCO Gruppe, einer der grössten Versicherungs- und

Vorsorgebroker der Schweiz, mit Niederlassungen in Adligenswil, Zug,

Egg/ZH, Zürich und Herisau, hat eine neue Führungscrew. Im

Aktionariat kam es zu Veränderungen, die Gruppe bleibt aber

inhabergeführt.



Im Zeichen der langfristig geplanten Nachfolgeregelung bei ARISCO,

mit rund 50 Mitarbeitenden einer der grössten unabhängigen

Versicherungs- und Vorsorgebroker der Schweiz, übernahm Ivo Flüeler

im Juli 2017 die operative Gesamtverantwortung der ARISCO Gruppe. Er

bildet zusammen mit Eugen Huber, Leiter des Versicherungsbereichs,

Marco Keller, Leiter Informatik und Dienste, und neu Andreas

Hausheer, Leiter Asset Management und Finanzchef, die

Geschäftsleitung der ARISCO Holding AG. Gleichzeitig traten die

langjährigen Führungspersönlichkeiten Dr. Erwin Steiger (CEO), Kaspar

Zimmermann (Stv. CEO) und Heinz Erdin aus der operativen

Verantwortung aus.



Folgerichtig wurde im Januar 2018 im Aktionariat der ARISCO

Holding der nächste Schritt in der Nachfolgeregelung umgesetzt: Die

bisherigen Grossaktionäre verkauften einen Teil oder ihr gesamtes

Aktienpaket an die beiden Zuger Ivo Flüeler und Othmar Stöckli. Damit

übernehmen Ivo Flüeler und Othmar Stöckli die Stimmenmehrheit. Sie

halten sich so konsequent an die erklärte Absicht von ARISCO, die

Entscheidungsträger in die oberste Führung einzubinden, um

unternehmergeführt und unabhängig zu agieren.



Die neue Führungscrew bringt die richtigen Talente, das heisst den

passenden Ausbildungshintergrund und einen breiten Erfahrungsschatz,

mit und verfolgt langfristige unternehmerische Absichten. Mit ihrem

Anspruch, ARISCO zukunftsfähig zu führen, wird sie das

Geschäftsmodell sukzessive ausbauen: vom reinen Versicherungs- und

Vorsorgebroker sowie Vermögensberater hin zu einer für ihre Kunden

Mehrwert schaffenden, umfassenden Risikoberatung und

-bewirtschaftung. Othmar Stöckli, der in den Kreis der Aktionäre

eintritt, genoss an der ETH Zürich eine Ausbildung zum

Naturwissenschaftler und verfügt über langjährige Erfahrung in der

Finanzindustrie, unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung und

Mitglied des Verwaltungsrates von Banken. Er ist als selbstständiger

Unternehmer mit Mandaten und Beteiligungen in verschiedenen Firmen im

Finanz- und Immobiliensektor tätig. Im Mai wird er ebenso wie Ivo

Flüeler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.



Kaspar Zimmermann, Verwaltungsratspräsident ARISCO: «Ich bin

glücklich, dass wir unser kerngesundes Unternehmen einer jüngeren

Generation übergeben dürfen, welche echte unternehmerische

Verantwortung tragen will. Als Präsident des Verwaltungsrates darf

ich zudem gemeinsam mit meinen nun ins zweite Glied tretenden

Mitstreitern den Übergang begleiten und Gewähr bieten, dass die

Weiterentwicklung zum Wohle unserer langjährigen und treuen Kunden

geschehen kann.»



Ivo Flüeler, Vorsitzender der Geschäftsleitung ARISCO Holding AG:

«Zunächst ist für mich erfreulich, dass der Grossteil der bisherigen

Aktionäre dabeibleibt: Damit agieren wir auf einem soliden Fundament!

Dann bin ich begeistert, dass ich mit neuen Kollegen in der Leitung

daran arbeiten kann, ARISCO weiterhin zukunftsfähig zu führen, um das

in unserem Geschäftsmodell einzigartige Dienstleistungspotenzial zu

Gunsten unserer Kunden umzusetzen.»



Originaltext: ARISCO AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064275

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064275.rss2



Auskunft:

Ivo Flüeler, Telefon 041 767 40 25, e-mail ivo.flueeler@arisco.ch