Bis Ende des Jahres will die DKB vier Millionen Kunden haben, wie ihr Chef zur Veröffentlichung der Jahresbilanz erklärt. An einem Preiskampf will er sich aber nicht beteiligen.

Die Deutsche Kreditbank (DKB) sagt der Konkurrentin ING-Diba den Kampf an. Mit aktuell 3,7 Millionen Kunden ist die BayernLB-Tochter Deutschlands zweitgrößte Direktbank, die ING-Diba kommt schon heute auf über neun Millionen. DKB-Chef Stefan Unterlandstättner will den Abstand nun verkürzen: "Wir wollen bis Ende dieses Jahres die vier Millionen knacken", erklärte ...

