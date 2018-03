Der harte Winter hat H&M kalt erwischt: Der Gewinn ist so niedrig wie seit 16 Jahren nicht mehr. Viele eigene Fehler machen den Schweden zu schaffen.

Der schwedische Modehändler H&M ist schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz sank leicht auf 23 Milliarden Schwedische Kronen, umgerechnet 2,3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag bekanntgab.

Der Vorsteuergewinn brach sogar um rund 60 Prozent auf 1,2 Milliarden Kronen ein - das war der niedrigste Gewinn in einem ersten Quartal seit 16 Jahren. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,4 Milliarden Kronen gerechnet. Die Bruttogewinnmarge sank von 52,1 auf 49,9 Prozent.

"Der Start ins Jahr war schwierig", räumte Vorstandschef Karl-Johan Persson ein. "2018 ist ein Übergangsjahr für H&M", sagte er in einem Kommentar zu den Quartalszahlen. Er will die Digitalisierung vorantreiben, um vom wachsenden Onlinegeschäft in der Modebranche zu profitieren. In diesen Geschäftsfeldern will H&M in diesem Jahr um mehr als 25 Prozent wachsen. Für 2018 erwartet er ein "etwas besseres Ergebnis als im vergangen Jahr".

Im abgelaufenen Quartal musste der Konzern mehr Ware als sonst über Rabattaktionen verkaufen, weil das extrem kalte ...

