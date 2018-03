Zwischen Anfang 2016 und der ersten Jahreshälfte letzten Jahres hielt sich das Papier des Technologiekonzerns Siemens noch in einem mittelfristigen Aufwärtstrend auf und markierte ein finales Verlaufshoch bei 133,50 Euro. Weitere Höchststände konnten jedoch nicht mehr durchgesetzt werden, das Papier fiel in die entgegengesetzte Trendrichtung und musste noch im gleichen Jahr ein Tief bei 108,00 Euro verkraften. Nach einer Zwischenerholung an 125,95 Euro ging es zu Beginn dieser Woche auf rund 100,00 Euro weiter bergab.

Doch damit erreichte der Wert zugleich eine wichtige Horizontalunterstützung aus den Jahren 2014 bis 2016, der einige Monate zuvor aufs Äußerste verteidigt wurde und daher einen starken Support darstellt. Zudem verläuft in diesem Bereich auch das 38,2 % Fibonacci-Retracement, das sehr häufig für eine Trendwende sorgt und entsprechend große Bedeutung zukommt. Mit volatilen Stabilisierungsansätzen muss in den kommenden Wochen zwingend gerechnet werden, die Chancen hierfür ...

