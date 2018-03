Die SÜSS MicroTec SE (ISIN: DE000A1K0235), führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, hat heute den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht.

Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 166,5 Mio. EUR (Vorjahr: 177,6 Mio. EUR) sowie einen Auftragseingang von 200,3 Mio. EUR (Vorjahr: 161,1 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2017 betrug 133,4 Mio. EUR (31.12.2016: 101,5 Mio. EUR). Im erneut starken vierten Quartal des Jahres 2017 wurden neue Aufträge in Höhe von 68,9 Mio. EUR (Vorjahr: 59,5 Mio. EUR) generiert, der Umsatz lag bei 53,1 Mio. EUR nach 69,5 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahresquartal. Das EBIT im Gesamtjahr erreichte einen Wert von 13,9 Mio. EUR, was einem Zuwachs um 25,2% gegenüber Vorjahr (11,1 Mio. EUR) bedeutet.

Die Rohertragsmarge erhöhte sich im abgelaufenen Gesamtjahr auf 35,7% (Vorjahr: 33,0%). Damit konnte SÜSS MicroTec die Rohertragsmarge in den letzten Jahren kontinuierlich steigern.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 136,2 Mio.?EUR sowie einen Umsatz von 112,8 Mio.?EUR. Dies entspricht einem deutlichen Zuwachs im Auftragseingang von 29,7% sowie einem planmäßigen Rückgang im Umsatz um ...

