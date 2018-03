Hans-Joachim Ihde, Aufsichtsratsvorsitzender der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338), sowie Henner Schöneborn, derzeit Vorstand und CTO von SLM Solutions, geben gemeinsam bekannt, dass Henner Schöneborn seinen bis zum 30. Juni dieses Jahres laufenden Vorstandsanstellungsvertrag nicht verlängern und somit Mitte des Jahres aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird.

"Henner Schöneborn war insgesamt knapp 25 Jahre für SLM Solutions und ihre Vorgängerunternehmen in verantwortungsvollen Positionen tätig. Wir danken Henner Schöneborn für seinen Einsatz in all den Jahren" so Hans-Joachim Ihde. Henner Schöneborn hat 1993 als Mitarbeiter im Vertrieb begonnen und war von 1996 bis 2013 für den internationalen Vertrieb sowie für die Einführung der SLM-Technologie im Jahre 2002 und deren Entwicklung bis zum Jahre 2013 verantwortlich. Im Jahr 2014 ...

