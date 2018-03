Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-27 / 08:45 *Unternehmen: ARHT Media Inc.* *WKN:* *A2H8Y7* *Anlass der Studie: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 2,00 EUR* *Kursziel langfristig: 4,00 EUR* *Sensationsnews bei ARHT Media!* *Ethereum Gründer erwirbt 20 Displaysysteme und tritt Beratungsausschuss bei!* Unser Tech Top-Pick ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] veröffentlichte heute (LINK) [2] eine wahre Sensationsnews. *Anthony Diiorio, Mitbegründer der Kryptowährung Ethereum* und CEO sowie Gründer von Decentral und Jaxx, tritt dem Beratungsausschuss von ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] bei und sorgt durch den *Erwerb von* *20 Displayeinheiten* für den größten Einzelverkauf in ARHT Media's Firmengeschichte! *ARHT Media fasst durch Ethereum Gründer Fuß im Blockchain Sektor* Durch die von ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] patentierte *A*ugmented *R*eality *H*olographic *T*elepresence Technology (holografische Telepräsenztechnologie) ist es möglich, so genannte "HumaGrams", lebensechte holografische Projektionen in Echtzeit zu übertragen. Dies kann via einer Live Übertragung oder auch durch eine bereits vorher aufgezeichnete Botschaft geschehen. Das Engagement von Herrn Diiorio ist eine wahre Sensation und ein großer Meilenstein in der Firmengeschichte von ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1]. Herr Diiorio, der ebenfalls ein Hauptzeichner von ARHT's letzter Privatplatzierung war, wird sein Fachwissen in der Blockchain-Technologie und Unternehmensentwicklung zukünftig nun auch bei ARHT Media einbringen. Herr Diiorio wird ARHT Media's Marketing und Absatzförderung ihrer holografischen Telepräsenzplattform im Blockchain- und Kryptowährungs-Markt leiten. Herr Diiorio plant den weltweiten Einsatz der 20 erworbenen ARHT holografischen Display-Portale zur Erleichterung eines laufenden Dialogs mit der wachsenden Gemeinde, die an der weiteren Verbreitung der Blockchain- und Kryptowährungs-Plattformen interessiert ist. *Grenzenlose Liveübertragung von Hologrammen möglich* Durch die von ARHT Media erst vor kurzem vorgestellten mobilen Displaysysteme H5 und H10, die beide innerhalb von 60 Minuten einsatzbereit sind, ist es möglich nahezu an jedem Ort holografische Übertragungen durchzuführen. Dies vielfältigen Möglichkeiten einer Live Übertragung haben Herr Diiorio unter anderem von ARHT Media (WKN A2H8Y7) [1] überzeugt. *Beratungsausschuss von ARHT Media prominent besetzt* Durch den Beitritt von Herrn Diiorio wurde der Beratungsausschuss um ein weitere Top Persönlichkeit erweitert. So gehören unter anderem auch Wirtschaftsmagnat Carlos Slim; TV- und Radio-Moderator Larry King; Schauspieler, Regisseur und Produzent Jason Bateman; Sänger und Songwriter Michael Buble; Unternehmer, Investor und TV-Persönlichkeit Kevin O'Leary; und The Right Honourable Brian Mulroney, ehemaliger Premierminister von Kanada ARHT's Beratungsausschuss an. *ARHT CEO Larry O'Reilly sagte zu dem gelungenen Coup:* "ARHT ist begeistert, Anthony Diiorio, eine der renommiertesten Persönlichkeiten in der Blockchain- und Kryptowährungs-Branche und Kanadas Technologiesektor, in unserem angesehenen Beratungsausschuss zu begrüßen. Sein visionäres Denken und Erfolgsbilanz bei der Gründung sehr erfolgreicher und aufregender Technologieunternehmen wird sehr hilfreich bei ARHTs weiterer Entwicklung und Innovation sein. Besonders angesichts der weltweiten starken Nachfrage für seine Vortragsengagements wird diese Entwicklung es ihm erlauben, ARHTs patentierte Telepräsenz über IP-Systeme in seinen kommenden Vorträgen vorzustellen." *Auch Anthony Diiorio freut sich auf die Zusammenarbeit mit ARHT Media:* "ARHT's menschliche Hologramme, genannt HumaGrams, bietet die allerbeste Erfahrung. Als jemand, der es liebt, bis an die Grenzen zu gehen, und in der Vergangenheit die ARHT-Technologie persönlich für interaktive holografische Live-Events verwendet hat, freue ich mich darauf, ARHTs HumaGrams in größere Events einzubeziehen. Wie bei Decentral und Jaxx dreht es sich bei dieser Plattform darum, mit Leuten weltweit in Verbindung treten zu können." *ARHT Media hat mit dem Engagement von Anthony Diiorio und dem größten Verkauf der Firmengeschichte einen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens erreicht. 