Deutsche Importpreise sinken im Februar

Die Importpreise in Deutschland sind im Februar zurückgegangen Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Importpreisrückgang 0,6 Prozent. Erwartet worden war ein Rückgang von 0,5 Prozent.

Öffentliche Schulden im vierten Quartal um 2,1 Prozent niedriger

Zum Ende des vierten Quartals 2017 waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 1,966 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, sank damit der Schuldenstand gegenüber dem Ende des vierten Quartals 2016 um 2,1 Prozent beziehungsweise 41,3 Milliarden Euro.

Spitzentreffen zwischen EU und Türkei endet ohne greifbare Ergebnisse

Bei ihrem Spitzentreffen in Bulgarien haben Vertreter der EU und der Türkei ihre tiefen Differenzen nicht überbrücken können. Es habe keine "konkreten Lösungen oder Kompromisse gegeben", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach den Beratungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Warna. Erdogan äußerte den Wunsch nach einer Wiederannäherung, machte aber auch klar, dass sich sein Land dabei keine "unfaire Kritik" anhören wolle.

Kataloniens Ex-Präsident Puigdemont bleibt im Gewahrsam

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont bleibt in Deutschland in Gewahrsam. Das teilte eine Justizsprecherin der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Amtsgericht in Neumünster in Schlewsig-Holstein hatte nach der Festnahme von Puigdemont auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls darüber zu befinden, ob der katalanische Unabhängigkeitsbefürworter weiter festgehalten wird.

Slowakisches Parlament billigt Kabinett unter neuem Regierungschef Pellegrini

Das slowakische Parlament hat das Kabinett des neuen Regierungschefs Peter Pellegrini gebilligt. 81 der 150 Abgeordneten stimmten offiziellen Angaben zufolge für den Sozialdemokraten Pellegrini und seine Minister. Viele von ihnen gehörten bereits dem Kabinett von Pellegrinis Vorgänger Robert Fico an.

Festnahme von serbischem Unterhändler im Kosovo provoziert neue Spannungen

Neue Spannungen im Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo: Die Polizei des Kosovo nahm den serbischen Unterhändler Marko Djuric fest und provozierte damit wütende Reaktionen aus Belgrad. Serbiens Präsident Aleksander Vucic warf Pristina eine "Entführung" seines Kosovo-Unterhändlers vor. Die kosovarische Polizei legte Djuric zur Last, ohne Genehmigung in das Kosovo eingereist zu sein.

Australien weist ebenfalls zwei russische Diplomaten aus

Nach dem Nervengiftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia in Großbritannien hat nun auch Australien zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Die laut Behördeninformationen russischen Geheimdienstmitarbeiter müssten das Land innerhalb von sieben Tagen verlassen, teilte Premierminister Malcolm Turnbull mit.

March 27, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

