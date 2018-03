Frankfurt - Innerhalb eines Abwärtstrends fallen Erholungsbewegungen in Relation zu den Abwärtsimpulsen häufig relativ gering aus, dies ist derzeit auch auf den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zutreffend, so die Analysten der Helaba. Es sei davon auszugehen, dass sich an diesen Rahmenbedingungen auch in naher Zukunft nichts ändern werde.

