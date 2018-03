München (ots) -



- Ø Kreditzins über CHECK24 ist 36 Prozent niedriger als im Bundesdurchschnitt - CHECK24 bietet Deutschlands günstigsten Online-Kredit



Konsumentenkredite werden immer günstiger. CHECK24-Kunden erhielten 2012 Kredite zu einem durchschnittlichen effektiven Zinssatz von 6,23 Prozent jährlich. 2017 waren es nur noch 3,68 Prozent. Der Effektivzins sank damit um 41 Prozent.*



Im gleichen Zeitraum verringerte sich der Durchschnittszins für Darlehen nach Angaben der Deutschen Bundesbank nur um 19 Prozent - von effektiv 7,14 auf 5,77 Prozent jährlich.** CHECK24-Kunden erhielten damit im vergangenen Jahr um 36 Prozent günstigere Kredite als Verbraucher im Bundesdurchschnitt.



"Ein online abgeschlossener, volldigitaler Kredit bedeutet weniger Aufwand für die Bank", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Diesen Kostenvorteil geben wir an unsere Kunden weiter. Aktuell bieten wir Deutschlands günstigsten Online-Kredit mit einem negativen Zinssatz von minus fünf Prozent."



Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 CHECK24-Kreditexperten



Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Ratenkredite sehen und verwalten Kunden im Kreditcenter.



*CHECK24-Zinsen basieren auf allen Kreditabschlüssen 2017, ungeachtet des Verwendungszwecks, der Laufzeit oder eines Merkmals aufseiten des Kreditnehmers; weitere Informationen unter: https://www.check24.de/kredit/publikationen/kreditzinsen-2018/ **Bundesbankzinsen basieren auf allen neu abgeschlossenen Konsumentenkrediten und wurden nach den Neugeschäftsvolumina gewichtet (eigene Berechnung); Quellen: Deutsche Bundesbank http://ots.de/Qjj6HU [abgerufen 20.03.2018] und http://ots.de/OZoeIL [abgerufen am 20.03.2018]



