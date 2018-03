Wien - Entspannungssignale im Handelsdisput zwischen den USA und China haben gestern an den Märkten für eine Rückkehr der "risk on"-Stimmung gesorgt (der USD gab gegenüber dem Euro um etwa einen Cent nach), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Laut US-Offiziellen gebe es Verhandlungen zwischen dem US-Finanzminister und US-Handelsbeauftragten auf der einen und chinesischen Offiziellen auf der anderen Seite hinsichtlich der an China gerichteten Forderungen. Datenseitig sollte sich das heute in den USA zur Veröffentlichung anstehende Conference Board Verbrauchervertrauen ähnlich wie das Pendant der Uni Michigan im März erneut aufgehellt haben.

