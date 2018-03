Mehr als 20 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben Anspruch auf Vermögenswirksame Leistungen. Nur rund 13 Millionen machen davon aber tatsächlich Gebrauch. Das zeigt eine Analyse von Prof. Jens Kleine vom CFin - Research Center for Financial Services in München für den Regionalatlas "Vermögenswirksame ...

Den vollständigen Artikel lesen ...