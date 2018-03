Die Sorgen der Anleger in punkto Handelskrieg nehmen ab und der Dax startet am Freitag stärker.

Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Dienstag wieder Mut gefasst. Die Sorgen über eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China ebben zunehmend ab. Der Dax sprang daraufhin am Morgen wieder über die runde Marke von 12.000 Punkten. Zuletzt lag er 1,79 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...