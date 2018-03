Mit einer ganzseitigen Zeitungsanzeige entschuldigt sich Facebook auch bei deutschen Nutzern für den Vertrauensbruch im Datenskandal.

Im Skandal um die unerlaubte Nutzung der Daten von Millionen Facebook-Nutzern hat sich Unternehmenschef Mark Zuckerberg in Zeitungsanzeigen bei den Nutzern in Deutschland entschuldigt. "Du hast vermutlich gehört, dass die Quiz-App eines Wissenschaftlers im Jahr 2014 unerlaubt die Facebook-Daten von Millionen von Menschen weitergegeben hat", hieß es am Dienstag in der ganzseitigen, von Zuckerberg unterzeichneten Anzeige, die unter anderem im Handelsblatt, der "Süddeutschen Zeitung" und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ...

