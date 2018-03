Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktie des Pharmakonzerns Roche nach einer Phase-III-Studie zum Immuntherapeutikum Tecentriq gegen eine bestimmte Form von Lungenkrebs auf "Overweight" belassen. Die Überlebensdaten der IMpower-150-Studie in der Kombination von Tecentriq, Avastin sowie Carboplatin und Paclitaxel seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/la Datum der Analyse: 26.03.2018

