Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der GBP Futures am Montag um fast 4.7K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 179.918 Kontrakten lag. Auf der anderen Seite fällt das Volumen die dritte Sitzung in Folge und dieses mal sind es fast -2.9K Kontrakte. Test der 1,4280 ist im GBP/USD unwahrscheinlich Die Gebote bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...