Aktionäre des Werbevermarkters Ströer müssen seit Jahresauftakt 2018 einen Kursverlust in Höhe von rund 11% verbuchen. Heute zeigt sich die Ströer-Aktie jedoch deutlich freundlicher: Der Werbevermarkter will zu seinen Aktionären etwas großzügiger sein als Analysten bisher vermutet hatten. Die Dividende solle um 18 Prozent auf 1,30 Euro steigen, teilte das Unternehmen am...

Den vollständigen Artikel lesen ...