VTG Aktiengesellschaft: Umsatz der VTG AG 2017 bei über einer Milliarde Euro - Dividende soll um 20 % erhöht werden DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis VTG Aktiengesellschaft: Umsatz der VTG AG 2017 bei über einer Milliarde Euro - Dividende soll um 20 % erhöht werden 27.03.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Umsatz der VTG AG 2017 bei über einer Milliarde Euro - Dividende soll um 20 % erhöht werden - Konzernumsatz steigt um 2,8 % auf 1.014,4 Mio. Euro - EBITDA vor Sondereffekten um 2,4 % über Vorjahr - Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT) um 3,6 % gewachsen - Ergebnis je Aktie (EPS) um 23,7 % gesteigert - Für 2018 weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung erwartet - Nacco-Closing im zweiten Halbjahr erwartet - Erhöhung der Dividende um 20 % auf 0,90 Euro je Aktie geplant Hamburg, 27. März 2018. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999), eines der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa, hat das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen: Die VTG hat ihr Konzernergebnis um 18,5 Prozent auf 68,1 Mio. Euro erhöht (Vorjahr: 57,5 Mio. Euro). Heute legt der Konzern in Hamburg die testierten Zahlen für 2017 vor. Der Umsatz konnte um 2,8 Prozent auf 1.014,4 Mio. Euro (Vorjahr: 986,9 Mio. Euro) gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag aufgrund eines negativen Sondereffekts mit 343,4 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 345,3 Mio. Euro). Darüber hinaus hatte es im Geschäftsjahr 2016 einen positiven Sonderertrag von 6 Mio. Euro gegeben. Bereinigt um diese beiden Sondereffekte ergibt sich ein Anstieg des EBITDA von 2,4 Prozent für das Geschäftsjahr 2017. Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT) erhöhte sich um 3,6 Prozent auf 155,1 Mio. Euro (Vorjahr: 149,7 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg, auch begünstigt durch einen einmaligen Steuereffekt, um 23,7 Prozent auf 1,93 Euro (Vorjahr: 1,56 Euro). Zu der guten Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 haben alle drei Geschäftsbereiche der VTG beigetragen. Im Zuge dieser nachhaltig positiven Entwicklung schlägt der Vorstand eine Anhebung der Dividende von 0,75 Euro auf 0,90 Euro je Aktie in diesem Jahr vor. "2017 war ein wichtiges und spannendes Jahr für die Entwicklung der VTG. Nach einem eher verhaltenen Jahresstart haben unsere strategischen Maßnahmen und das positive konjunkturelle Umfeld zu einem insgesamt sehr zufriedenstellenden Ergebnis geführt. Unsere Investitionen in den Ausbau des Geschäfts tragen jetzt Früchte und sind eine gute Basis für 2018", erklärt Dr. Heiko Fischer, Vorsitzender des Vorstands der VTG Aktiengesellschaft, und fährt fort: "Diese dynamische Entwicklung bestärkt uns in der Überzeugung, unsere finanziellen Ziele in den kommenden Jahren wie geplant zu erreichen - dazu zählt etwa die Steigerung des EPS auf 2,50 Euro." Umsatz der Waggonvermietung gestiegen - EBITDA vor Sondereffekten über Vorjahr Der Geschäftsbereich Waggonvermietung erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 520,7 Mio. Euro (Vorjahr: 517,2 Mio. Euro). Das entspricht einer Steigerung um 0,7 Prozent. Das EBITDA stieg im Jahresverlauf kontinuierlich an und erreichte mit 343,6 Mio. Euro etwa das Vorjahresniveau (Vorjahr: 344,3 Mio. Euro). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vorjahr ein Sonderertrag aus einer Kompensationszahlung in Höhe von 6 Mio. Euro vereinnahmt werden konnte. Bereinigt um diesen Effekt steigerte sich das EBITDA um 1,6 Prozent. Die Auslastung der weltweiten Flotte stieg auf 92,2 Prozent an (Vorjahr: 89,9 Prozent), den höchsten Stand seit Ende 2008. Schienenlogistik erzielt erneut deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg - Tankcontainerlogistik verzeichnet leichten Anstieg im EBITDA Der Geschäftsbereich Schienenlogistik erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzanstieg von 7,7 Prozent auf 336,4 Mio. Euro (Vorjahr: 312,3 Mio. Euro). Umsatztreiber waren die Projektlogistikaktivitäten und ein gutes Agrargeschäft. Das EBITDA des Geschäftsbereichs verbesserte sich daher deutlich um 42,9 Prozent auf 8,3 Mio. Euro nach 5,8 Mio. Euro im Vorjahr. Die Tankcontainerlogistik verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr ein stabiles Umsatzniveau von 157,3 Mio. Euro (Vorjahr: 157,4 Mio. Euro). Dabei konnte das Transportvolumen erneut gesteigert werden. Allerdings führten niedrigere Frachtraten zu einem gegenläufigen Effekt in der Umsatzentwicklung. Das EBITDA lag mit 11,3 Mio. Euro leicht über Vorjahresniveau (Vorjahr: 11,2 Mio. Euro). Weiterer Anstieg bei Umsatz und EBITDA erwartet - Vorstand beabsichtigt, Dividendenerhöhung vorzuschlagen Der Vorstand der VTG geht von einer positiven Umsatz- und EBITDA-Entwicklung im Jahr 2018 aus. Nachdem bereits im vergangenen Geschäftsjahr der Umsatz leicht gesteigert werden konnte, sollte sich dieser positive Trend im Geschäftsjahr 2018 weiter fortsetzen, so dass der Konzernumsatz leicht über dem des Vorjahres erwartet wird. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Konzern-EBITDA in Höhe von 340 Mio. Euro bis 370 Mio. Euro erwartet. Beide Aussagen beziehen sich auf die Geschäftsentwicklung ohne Effekte aus der geplanten Übernahme der Nacco-Gruppe, da der Abschluss der Transaktion weder bezüglich des Zeitpunktes noch bezüglich seiner möglichen Ergebnisauswirkungen für das Geschäftsjahr 2018 verlässlich abgeschätzt werden kann. Am 1. Juli 2017 hatte die VTG bekannt gegeben, von der amerikanischen CIT Group sämtliche Anteile an der Nacco-Gruppe zu erwerben. Das deutsche Bundeskartellamt hat den Erwerb der Nacco-Gruppe am 21. März unter Auflagen freigegeben. Die Entscheidung des österreichischen Kartellgerichts wird bis Ende März erwartet. Für das abgelaufene Geschäftsjahr beabsichtigt der Vorstand, der diesjährigen Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende um 20 Prozent auf 0,90 Euro (Vorjahr: 0,75 Euro) je Aktie vorzuschlagen. Kennzahlen VTG Aktiengesellschaft 1.1. - 1.1. - Verände- 31.12. 31.12. rung Geschäftsjahr 2017 2016 in % Umsatz in Mio. EUR 1.014,4 986,9 2,8 EBITDA in Mio. EUR 343,4 345,3 -0,6 EBIT in Mio. EUR 155,1 149,7 3,6 EBT in Mio. EUR 90,2 88,2 2,3 Konzernergebnis in Mio. EUR 68,1 57,5 18,5 Abschreibungen in Mio. EUR 188,3 195,6 -3,8 Investitionen Mio. EUR 341,6 259,3 31,7 Operativer Cashflow in Mio. EUR 295,9 326,2 -9,3 Ergebnis je Aktie in EUR 1,93 1,56 23,7 Geschäftsbereich Waggonvermietung Umsatz in Mio. EUR 520,7 517,2 0,7 EBITDA in Mio. EUR 343,6 344,3 -0,2 EBITDA-Marge in % 66,0 66,6 Geschäftsbereich Schienenlogistik Umsatz in Mio. EUR 336,4 312,3 7,7 EBITDA in Mio. EUR 8,3 5,8 42,9 EBITDA-Marge in % 26,1 20,9 Geschäftsbereich Tankcontainerlogistik Umsatz in Mio. EUR 157,3 157,4 -0,1 EBITDA in Mio. EUR 11,3 11,2 0,7 EBITDA-Marge in % 37,5 39,4 Verände- rung 31.12.2017 31.12.2016 in % Anzahl der Mitarbeiter 1.527 1.443 5,8 - im Inland 1.048 958 9,4 - im Ausland 479 485 -1,2 Verände- rung 31.12.2017 31.12.2016 in % Bilanzsumme in Mio. EUR 3.085,5 3.001,5 2,8 Langfristige Vermögenswerte in 2.746,4 2.726,2 0,7 Mio. EUR Kurzfristige Vermögenswerte in 339,1 275,3 23,2 Mio. EUR Eigenkapital in Mio. EUR 800,1 774,0 3,4 Fremdkapital in Mio. EUR 2.285,4 2.227,5 2,6 Eigenkapitalquote in % 25,9 25,8 Über die VTG: Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainer-transporte an. Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie beispielsweise der Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.014 Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 343 Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die VTG weltweit 1.500 Mitarbeiter. Die VTG AG ist im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und zudem im Auswahlindex SDAX gelistet (WKN: VTG999). Pressekontakt: Gunilla Pendt Leiterin Konzernkommunikation Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341 Fax: +49 (0) 40 23 54-1340 E-Mail: gunilla.pendt@vtg.com Investorenkontakt: Christoph Marx Leiter Investor Relations Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351 Fax: +49 (0) 40 23 54-1350 E-Mail: christoph.marx@vtg.com Informationen auch unter www.vtg.de 27.03.2018 Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VTG Aktiengesellschaft Nagelsweg 34 20097 Hamburg Deutschland Telefon: 040 2354 1351 Fax: 040 2354 1350 E-Mail: ir@vtg.com Internet: www.vtg.de ISIN: DE000VTG9999 WKN: VTG999 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669097 27.03.2018

ISIN DE000VTG9999

