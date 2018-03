USU erhält Auszeichnungen 'Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018' DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU erhält Auszeichnungen 'Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018' 27.03.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Möglingen, 27. März 2018 - Gleich mehrere Auszeichnungen erhielt die USU AG beim Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018" von Great Place to Work(R). USU gehört zu den Siegern der diesjährigen Benchmark-Studien als "Beste Arbeitgeber Deutschland", "Beste Arbeitgeber ITK" und "Beste Arbeitgeber Baden-Württemberg". Damit honorierte die Jury des Great Place to Work(R)-Instituts das besondere Engagement der USU bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Unternehmenskultur. Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist - diese Werte standen im Mittelpunkt der Mitarbeiterbefragung. In allen Aspekten schnitt USU deutlich besser ab als der Durchschnitt der befragten Unternehmen. Mit 85% wurde das Thema "Teamgeist" besonders positiv bewertet. Neben der anonymen Mitarbeiterbefragung beurteilten die Experten von Great Place to Work(R) im sogenannten "Kultur-Audit" auch die förderlichen Maßnahmen und Angebote der Personalarbeit und Unternehmensleitung für die Mitarbeiter. Insgesamt beteiligten sich deutschlandweit rund 740 Unternehmen aller Größen und Branchen am Wettbewerb. USU erzielte den 25. Platz in der Kategorie der Unternehmen mit 101-250 Mitarbeitern. Mit der Auszeichnung gehört die USU zu den 100 bzw. 15% besten Arbeitgeber Deutschlands, die am Wettbewerb teilgenommen haben. In Baden-Württemberg belegte USU Platz 6 bei den Unternehmen zwischen 50-500 Mitarbeitern. "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung von einem unabhängigen Institut. Dadurch wird USU als Mittelständler von Bewerbern und Absolventen als attraktiver IT-Arbeitgeber wahrgenommen. Auch für unsere langjährigen Mitarbeiter dokumentieren wir damit, dass wir eine der besten Arbeitsplatzkulturen bieten und diese anhand des Feedbacks der Mitarbeiter ständig weiterentwickeln", erläutert Markus Faiß, Managing Director Personal und Recht bei USU. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.de abrufbar. USU AG Die 1977 gegründete USU AG gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Service Management. Kunden steuern mit der Service-Management-Suite Valuemation sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen. Ergänzt wird das Portfolio durch die IT-Analytics-Anwendung Service Intelligence. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert. Die USU AG ist ein Tochterunternehmen der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: https://www.usu.de/de/ Kontakt USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 / 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 / 48 67 108 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de 27.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669079 27.03.2018

ISIN DE000A0BVU28

AXC0102 2018-03-27/10:00