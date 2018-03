Frankfurt - Immer wenn es wie gestern im Devisenhandel an neuen wichtigen ökonomischen Daten mangelt, treten typischerweise zwei Begründungen für schwer erklärbare Kursbewegungen in den Vordergrund: Die CFTC-Futures-Positionen (Netto-Positionen "nichtkommerzieller" Händler an den US-Futures-Märkten) und das Thema Risikofreude/-aversion, so die Analysten der Deutschen Bank.

