2018-03-27 / 09:38

Hiermit gibt die Mars One Ventures AG bekannt, dass folgende Finanzberichte

für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht werden:



Bericht: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Veröffentlichungsdatum / Englisch: 27.03.2018 Englisch:

https://www.mars-one.com/investor-relations/reports-and-financial-calendar



Bericht: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2) Veröffentlichungsdatum /

Englisch: 27.03.2018 Englisch:

https://www.mars-one.com/investor-relations/reports-and-financial-calendar



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mars One Ventures AG

Birsigstr. 2

4054 Basel

Schweiz

Internet: http://www.mars-one.com/investor-relations/



