Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtsmonat deutliche Kursverluste verzeichnet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniGlobal-Fonds (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 3,7 Prozent gefallen. Der Dow Jones Industrial Average sei um 4,3 Prozent abgesackt, der marktbreite S&P 500-Index sei um 3,9 Prozent gefallen. Durch den starken US-Arbeitsmarktbericht zum Monatsbeginn sei am Markt die Sorge umgegangen, dass die Inflation in den USA deutlich steige und die FED darauf mit einer straffer als erwarteten Geldpolitik reagiere. Diese Entwicklung habe zusammen mit einem sehr starken Januar und der äußerst optimistischen Stimmungslage vieler Investoren getroffen. Auf die initiale Marktbewegung sei eine Verkaufswelle bei systematischen Investoren gefolgt.

