Rekordpreise für Unternehmen stellen die Indus-Gruppe vor Herausforderungen. In diesem Umfeld setzt die Industrieholding auf kleine Zukäufe. So hat Indus in diesem Jahr bisher keine direkten Käufe getätigt, wie die Gruppe am Dienstag im Rahmen der endgültigen Unternehmenszahlen in Bergisch-Gladbach bekanntgab. Stattdessen hat der SDax -Konzern über die beiden Portfoliofirmen Aurora und Ofa Bamberg kleinere ergänzende Deals eingefädelt.

Der Orthopädiehersteller Ofa Bamberg etwa hat Geschäftsteile mit einem Jahresumsatz von überschaubaren 4 Millionen Euro zugekauft. Die Höhe des Zukaufs durch den Fahrzeugtechnik-Hersteller Aurora ist nicht bekannt. Doch Aurora selbst hat einen Umsatz von gerade einmal 50 Millionen Euro. Die gekaufte Firma namens EE Electronic Equipment dürfte deutlich kleiner sein.

Die Preise für Unternehmen sind gemessen an den Gewinnen zur Zeit auf Rekordständen. Das ist für eine Industrieholding wie Indus, die vom ständigen Ausbau lebt, ein Problem. Indus tritt gegenüber den Eigentümern mittelständischer Unternehmen als Käufer auf, der auf allzu hohe Verschuldungsgrade und drastische Umbauten verzichtet - und auf der anderen Seite nicht die hohen Preise zahlt, die Konzerne und Private-Equity-Gesellschaften zum Teil in die Hand nehmen.

Indus ist eine klassische Holding, die Firmen in überwiegend zyklischen Branchen kauft und lange hält. In diesen Industrien hat Indus auch den Großteil seines Wachstums erzielt: Bei Bau und Infrastruktur, Maschinenbau und Metalltechnik konnte Indus am deutlichsten zulegen. Insgesamt legte der Umsatz von Indus im vergangenen Jahr um fast 14 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg um 5,5 Prozent auf 153 Millionen Euro. Unter dem Strich kletterte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp 3 Prozent auf 82,3 Millionen Euro./fba/men/jha/

