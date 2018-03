Vevey (awp) - Nestlé Waters Schweiz bekommt einen neuen Chef. Per 1. April 2018 wird Alessandro Rigoni Business Executive Officer (BEO) der Nestlé-Tochter. Er tritt die Nachfolge von Andrea Stoffel an, der Ende März in den Ruhestand tritt. Rigoni wechselt von der Division Schokolade bei Nestlé Schweiz an den Firmensitz ...

