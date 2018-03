Axel Springer (ISIN: DE0005501357) wird sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung und des Ankaufs von bestehenden Aktien von Anteilseignern mit einer Minderheit am britischen Unternehmen Purplebricks beteiligen, dem Innovationsführer im Markt der transaktionsbasierten digitalen Immobilienplattformen. Der Kaufpreis für die Beteiligung in Höhe von 11,5 Prozent beträgt insgesamt 125 Mio. GBP (143,3 Mio. EUR, Stand 26. März 2018), dies entspricht einem Preis pro Aktie in Höhe von 3,60 GBP (4,12 EUR, Stand 26. März 2018). Der Erwerb weiterer Anteile ist derzeit nicht geplant. Im Zuge der Beteiligung wird Dr. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media Axel Springer SE, einen Sitz im Board of Directors des Unternehmens übernehmen.

Die Axel Springer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...