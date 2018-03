IE Plast plant und realisiert Produktionsstätten für die Reinraumfertigung in der Kunststoff verarbeitenden Industrie. Welches sind dabei die Hauptherausforderungen, welches Know-how bringen Sie ein?

Dominic Mühleiß, Geschäftsführer IE Plast: Seit gut 20 Jahren wächst der Bedarf an Reinräumen und Hygienekonzepten in der Kunststoff verarbeitenden Industrie stetig an. Wir von IE Plast sind daher zunehmend mit dem Thema der Fertigung unter Reinraumbedingungen beziehungsweise erhöhten Hygieneanforderungen konfrontiert. Dies betrifft zum einen die Integration von Reinräumen und Hygienekonzepten in bestehende Gebäudestrukturen und zum anderen deren Planung und Realisierung in Neubauten auf der grünen Wiese. Nicht nur Medizintechnik-Produkte sind hiervon betroffen, sondern zunehmend auch technische Bauteile, etwa aus der Automobil- oder optischen Industrie. Die größte Herausforderung liegt darin, Risiken zu erkennen, die eine Kontamination von Arbeitsplätzen oder Produkten überhaupt erst ermöglichen. Die Qualität einer Produktionsstätte in Verbindung mit einem Reinraum hängt daher maßgeblich von der Grundlagenermittlung ab. In einem ersten Schritt geht es darum, die Prozesse unserer Kunden zu verstehen. Eine Diskussion der Prozesse auf Augenhöhe gewährleisten wir durch unsere Betriebsplaner, die sowohl Erfahrung im Bereich der Kunststoff verarbeitenden Industrie als auch der Produktionsplanung haben. Anschließend führen wir zusammen mit unseren Kunden umfangreiche Risikobewertungen durch, um ein genaues Verständnis für die Prozesse und Abläufe zu bekommen, auf ...

