Einer von elf Erwachsenen leidet unter Diabetes, weltweit sind rund 415 Mio. Männer und Frauen betroffen - mit stark steigender Tendenz. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis von chronisch Erkrankten, ein aktives Leben mit möglichst wenigen Einschränkungen zu führen. Dabei helfen Selbstbehandlungssysteme, die in jeder Lebenslage anwendbar sind und häufige Arztbesuche ersparen. Das Schweizer Unternehmen Ypsomed gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation. An seinen drei Schweizer Fertigungsstandorten - zwei in Burgdorf, einer in Solothurn - entwickelt und produziert Ypsomed unter anderem Injektions-Pens und Autoinjektoren. Bei den Pens, die äußerlich einem Füllfederhalter ähneln, wird das Medikament (zum Beispiel Insulin) in der vom Arzt vorgeschriebenen und vom Benutzer einstellbaren Dosis per Knopfdruck aus der Pen-Ampulle über eine Kanüle in den Körper injiziert. Die zum Einmal-Gebrauch bestimmten Pen-Nadeln steckt der Patient einfach auf die Spitze des Stiftes auf. Die Autoinjektoren - auf den ersten Blick als zigarillo-große Kunststoff-Zylinder wahrnehmbar - werden mit vorgefüllten Spritzen bestückt, wobei die Injektion durch Aufdrücken auf die Haut über einen Federmechanismus ausgelöst wird.

Die Pens und Autoinjektoren stellt Ypsomed kunden- und therapiespezifisch für international tätige Pharmaunternehmen her. Die Produkte werden nicht nur zur Selbstbehandlung von Diabetes Typ 2, sondern beispielsweise auch von Wachstumsstörungen, Osteoporose, Arthritis, Multiple Sklerose oder Migräne eingesetzt. Seit Kurzem fertigt das Schweizer Unternehmen zudem eine selbstentwickelte Insulinpumpe. Sämtliche Kunststoffkomponenten werden im Spritzgießverfahren produziert. Das dynamische Geschäftswachstum machte Ypsomed zu einem der größten Anwender von Spritzgießtechnologien in der Schweiz, zumindestens im Bereich Medizintechnik.

Allein am Produktionsstandort Solothurn hat das Unternehmen rund 70 Spritzgießmaschinen im Einsatz, gearbeitet wird im Dreischichtbetrieb. In Solothurn hat Ypsomed auch seine gesamte Reinraumfertigung konzentriert. Als Zulieferer der Pharmaindustrie befolgt das Unternehmen die strengen Regeln der Good Manufacturing Practise (GMP), deren Einhaltung in regelmäßigen Audits durch die US-Behörde FDA, die europäische EMEA sowie durch Swissmedics überprüft und bescheinigt wird. Die Produktion erfolgt im Rahmen eines abgestuften Raumzonen-Konzepts gemäß GMP. So werden etwa die Kunststoff-Komponenten nicht im Reinraum, sondern in einem Sauberraum der Zone E gefertigt. Auch dieser Bereich ist kontrolliert, Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden permanent überwacht. Der Zutritt ist nur über eine Personenschleuse möglich, in der die Mitarbeiter die vorgeschriebene Schutzkleidung anziehen und beim Austritt wieder deponieren respektive entsorgen. Aus Gründen der Luftreinhaltung sind unter anderem Make-up, Nagellack, Uhren und Schmuck oder das Mitbringen von Lebensmitteln bereits in Zone E verboten.

Vollautomatisierte Nadel-Montage im Reinraum

Noch strengere Regeln gelten im Reinraum, wo bei Ypsomed in Solothurn die Pen-Nadeln montiert werden. Der gesamte Bereich erfüllt die Anforderungen der Reinraum-Klasse ISO 8. Dabei sorgen Luftführungs- und Filtersysteme dafür, dass die Konzentrationen von Luftpartikeln ab Größe 0,5 µm die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschreiten. Monitoringsysteme überwachen neben der Partikellast auch Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck. Zum Schutz gegen Stäube aus der Umgebung steht der ganze Reinraum unter leichtem Überdruck. Innerhalb der Montagestationen wird mittels Laminar-Flow-Lüftungsmodulen und erhöhtem Überdruck eine noch höhere Reinheitsstufe (ISO 7) erreicht. Damit erfüllt das Unternehmen alle Anforderungen, um invasive Medizinprodukte ...

