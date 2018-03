Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Dienstag einen kräftigen Anlauf, die jüngsten deutlichen Verluste abzuschütteln. Ein erster Versuch war am Montag abgebrochen worden; die Dividendenpapiere litten am Nachmittag unter den belastenden Schlagzeilen zu ausgewiesenen Diplomaten im Zuge der Russlandkrise. Diesmal stehen die Vorzeichen aber gut, heisst es im Handel mit Blick auf die äusserst positiven Vorgaben aus den USA.

Der Dow Jones konnte gestern nach Europaschluss seine Gewinne deutlich ausbauen, weil sich US-Finanzminister Steven Mnuchin "vorsichtig hoffnungsvoll" geäussert hatte, dass man sich im Streit um Strafzölle einigen könnte. "Der Handelshurrikan schwächt sich zu einem Handelssturm ab", sagten Händler. Das reichte aus, dass im amerikanischen Leitindex auf die schwächste Woche seit mehr als zwei Jahren die grössten Tagesgewinne seit dem August 2015 folgten.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 1,28% höher bei 8'618,04 Punkten, nachdem er am Vortag noch ein neues Jahrestief bei 8'501 Punkten markiert hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 1,34% auf 1'418,87 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,26% auf 10'068,92. Die 30 wichtigsten Titeln notieren allesamt fester.

Auf Titelebene stehen die Pharmawerte im Fokus. So steigt Novartis (+1,4%) ...

