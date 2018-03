Alle vier Jahre bringen die olympischen Winterspiele traurige, glückliche und einfach unglaubliche Geschichten hervor - auch dieses Jahr in Pyeongchang.



Mich persönlich haben die Biathlon-Rennen ganz besonders begeistert. Erstens, weil auch ich jeden Winter regelmäßig im Skating-Schritt die Loipe jage, oder vielmehr im Vergleich zu den olympischen Biathleten krieche. Und zweitens, weil die Kombination aus Kraft, Ausdauer und Athletik in der Loipe und aus Ruhe, Konzentration und Nervenstärke am Schießstand einfach ein faszinierender Mix ist.



Vor dem ersten Rennen in Pyeongchang, dem 10 Kilometer-Sprint, gab es nur eine Frage: Johannes Thingnes Bø oder Martin Fourcade - welcher der beiden Ausnahmeathleten steht ...

