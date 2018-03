IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. berichtet über seine ICO-Investmentstrategie und bestellt Hedging-Strategen für Kryptowährungen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 27. März 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), ein Investmentunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf wachstumsorientierten Projekten im Blockchain- und Digitalwährungssektor liegt, freut sich, über die Fortschritte im Rahmen seiner strategischen Maßnahmen zur Unternehmensfinanzierung im Hinblick auf private Token-Verkäufe im Vorfeld von Initial Coin Offerings (ICO) zu berichten.

In den vergangenen Monaten ist das Investmentteam von Block One rund um den Globus gereist, um zahlreiche Blockchain-Firmen in den verschiedensten Branchen und Industriezweigen zu treffen und einerseits die Geschäftsstrategie und andererseits die Szenarien der Token-Nutzung dieser Token-Emittenten zu bewerten.

Unter Nutzung der Vorteile, die sich aus seinem Status als Investment-Emittent und institutioneller Investor ergeben, hat Block One im Hinblick auf die Zuteilung von Utility Tokens im Vorfeld von Initial Coin Offerings eine Reihe von einzigartigen Chancen wahrgenommen. Dadurch ist Block One in der Lage, über den Kauf von Tickets, die vornehmlich für institutionelle Investoren bestimmt sind, entsprechende Boni zu realisieren und sich so Zugang zu Verkaufsangeboten von privaten Tokens zu verschaffen, die normalerweise Einzelpersonen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. In den meisten Fällen ist es für Privatanleger eine zu große und zu komplexe Herausforderung, Verkaufschancen von hochwertigen Tokens mit großem Potenzial ausfindig zu machen und zu bewerten. Der Ansatz von Block One besteht darin, diesen Nachteil, den Privatanleger in Kauf nehmen müssen, aufzugreifen und sich bei der Vergabe von Tokens Zugang zu erstklassigen Chancen zu verschaffen.

Wir haben zahlreiche Deals geprüft und sind von den vielen privaten Tokenverkäufen und den Investitionschancen im Vorfeld der ICOs begeistert. Sie sind stellvertretend für, wie wir glauben, tolle Chancen, die uns erfolgreiche Unternehmer hier bieten, meint CEO Sothi Thillairajah. Ich freue mich schon auf die speziellen Tokenzuteilungen, die Block One in den kommenden Wochen vornehmen wird.

Sudhu Arumugam verstärkt den Beirat von Block One Capital

Herr Sudhu Arumugam ist derzeit in der Funktion des Head of Risk bei Coinfloor UK Ltd, der ältesten und größten Kryptobörse im Vereinigten Königreich, tätig. Seine Aufgabe besteht darin, eine solide Risikomanagement-Infrastruktur aufzubauen, die sowohl der Coinfloor-Gesellschaft in Großbritannien als auch den anderen Konzerngesellschaften weltweit für den Kryptohandel rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, zur Verfügung stehen soll - sowohl für den Handel mit verschiedensten Kryptowährungen als auch für Spot-Verträge und Derivat-Verträge.

Herr Arumugam ist seit mehr als 20 Jahren im Börsenhandel und im Risikomanagement tätig. Sein Hautaugenmerk gilt vor allem den Renten-, Aktien- und Rohstoffmärkten und in letzter Zeit auch den Kryptomärkten in Europa und Asien.

Herr Arumugam war Partner und Head of Trading bei Cusaru Capital LLP, wo er verschiedenste Sicherungsgeschäfte im Fixzins- und Rohstoffbereich beaufsichtigte, darunter auch an der LIFFE gehandelte festverzinsliche Futures und Aktienoptionen zum Euribor- und Sterling-Zinssatz, zehnjährige festverzinsliche US-Futures und -Aktienoptionen an der CME (Terminbörse Chicago) sowie europäische festverzinsliche Anleihen an der Eurex.

Bei Sequoia Capital LLP war Herr Arumugam Partner und Head of Trading, Portfolio Hedging, Fixed Income and Interest Rate Trading, wo er auf europäische Staatsanleihen und Optionsanleihen spezialisiert war. Außerdem unterstützte er Sequoia beim Aufbau einer Niederlassung in Singapur, wo er für den Handel und in weiterer Folge (von London aus) auch für das Risikomanagement von Optionen auf den japanischen Nikkei-Index und Optionen auf japanische Staatsanleihen verantwortlich zeichnete.

Davor war Herr Arumugam in der Funktion eines Director of Equity Derivatives bei Merrill Lynch International beschäftigt und europaweit für den Handel mit börsengelisteten Optionen, OTC & Exotic Options in den europäischen Technologie-, Medien- und Telekom-Märkten zuständig.

Herr Arumugam startete seine Karriere in der berühmten Floor-Trading-Firma Cooper Neff & Associates an der London International Financial Futures Exchange (LIFFE) und absolvierte ein Studium an der City University in London.

