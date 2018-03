Zürich - Trotz gestiegener Volatilität und wachsender politischer Risiken zieht es weltweit immer mehr grosse Unternehmen an die Börse: Die Zahl der Börsengänge ging zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 287 zurück, das Emissionsvolumen stieg aber um 28 Prozent von 33,6 auf 42,8 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der IPO's mit einem Emissionsvolumen von mehr als einer Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2017 von zwei auf sechs.

Nachdem 2017 noch der chinesische Markt das weltweite IPO-Geschehen dominiert hatte, führten gestiegene regulatorische Anforderungen und ein langsamerer Freigabe-prozess zu weniger Neuemissionen an den chinesischen Festlandsbörsen: Die Zahl der IPO's sank um 74 Prozent von 134 auf 35 Transaktionen (die Region Asien-Pazifik blieb im 1. Quartal 2018 gemessen an der Anzahl der Börsengänge aber die weltweit geschäftigste Region). Hingegen stehen in Europa und den USA die Zeichen derzeit auf Wachstum: In den USA kletterte die Zahl der Neuemissionen von 25 auf 36, das Emissionsvolumen stieg von knapp 11 auf 12,8 Milliarden US-Dollar. In Europa war sogar ein Anstieg von 4,2 auf 14 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen, die Zahl der Transaktionen ging hingegen leicht zurück - von 43 auf 39. Das sind Ergebnisse des aktuellen weltweiten IPO-Barometers ...

