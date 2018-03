Das diesjährige Motto des 21. EE-Kolleg "Wunsch und Wirklichkeit in der Elektronikfertigung" sollte weniger besinnlich klingen, sondern schlicht aufzeigen, dass es bis heute in der Elektronikfertigung noch zahlreiche langjährige Dauerbrenner gibt. Viele davon haben in den letzten Jahren zwar ihren Schrecken verloren - aber eben noch nicht alle. Denn kaum eine zweite industrielle Fertigung ist in ihrer Komplexität und Variantenvielfalt mit der Produktion von elektronischen Baugruppen zu vergleichen. Ursächlich dafür sind die Elektronikprodukte selbst, die zu einer der wesentlichen Triebkräfte kultureller gesellschaftlicher Entwicklung weltweit geworden sind und die alle Lebensbereiche moderner Menschen durchdringen. Auf den SMT-Linien werden heute kleinste, smarte oder HF-fähige Produkte ebenso gefertigt wie gewichtige Leistungselektronik - und zwar auf kleinsten in Nutzen gebundene Flächen oder in XXL-Boards oder auf flexiblen starrflexiblen und dehnbaren Substraten. Zudem kommen fast täglich neue Bauelemente und Materialien auf den Markt, die in einem Aufbau- und Verbindungsprozess zu Produkten gefügt werden.

Herausforderungen in der AVT begegnen

Daher rückte das 21. EE-Kolleg die hierfür notwendigen Prozesse in den Mittelpunkt. Während der zweitägigen Fachtagung brachten Experten ihr Know-how "an die Oberfläche" und berichteten über Wege, Methoden und Bottlenecks aus ihrer täglichen SMT-Praxis. In seiner Konferenzeröffnung beschrieb Dr. Hans Bell, Forschungsleiter von Rehm Thermal Systems und Moderator der zweitägigen Tagung, die "generische Kette" der elektronischen Baugruppenfertigung, die beginnend mit der Leiterplatte über Inspektion und Pastendruck bis hin zu Löttechniken und der Wechselwirkung von Korrossion und Migration in und auf der Platine reichte. "Es gibt Dinge, die uns im alltäglichen Leben der elektronischen Baugruppenfertigung so manches Mal den linken und den rechten Schuh gleichzeitig drücken lassen. Das Programm soll helfen, sozusagen das Schuhdrücken mittels Fußeinlagen weitestgehend zu beseitigen."

Wo also drückt der Schuh? Die Wertschöpfungskette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...