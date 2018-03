Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers Lenzing von 140 Euro auf 138 Euro gesenkt. Am Dienstagvormittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,77 Prozent bei nur 98,00 Euro. Die Baader-Analystin Laura Lopez Pineda hält Aktien allerdings für "stark unterbewertet" und sieht ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Kaufempfehlung "Buy" erhalten. Trotz niedriger Viskosepreise habe Lenzing seine Ergebnisse verbessert, schreibt die Baader-Analystin in ihrer jüngsten Studie, darauf verweisend, dass die Faserpreise signifikant gestiegen sind. Zudem hätten die Viskosepreise seit heuer wieder etwas zugelegt, was die Ergebnisse für 2018 unterstützen dürfte.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader-Analystin 7,73 Euro für 2018, sowie 8,75 bzw. 10,10 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,00 Euro für 2018, sowie jeweils 2,90 für 2019 und 2020.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mad/dkm

AFA0020 2018-03-27/10:32

ISIN: AT0000644505