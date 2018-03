Was im Zuge der vorläufigen 2017er-Bilanz noch ungesagt blieb, kam heute Früh auf den Tisch. Und das waren die entscheidenden Informationen, das wollten die Investoren wissen: Wie beurteilt der Windkraftanlagenbauer Nordex (ISIN: DE000A0D6554) die Chancen und Risiken für 2018, was peilt man bei Umsatz und Gewinn an? Jetzt weiß man es. Milch und Honig werden für Nordex in diesem Jahr nicht fließen, soviel wurde da mal klar. Trotzdem steigt die Aktie. Und das ist ein bemerkenswertes Signal.

Was den Auftragseingang angeht, ist Nordex für 2018 guter Dinge. Aber der Umsatz wird dennoch mit 2,4 bis 2,6 Milliarden unter dem des Jahres 2017 (3,08 Milliarden) gesehen. Auch die Marge werde wohl niedriger ausfallen, da wird mit vier bis fünf Prozent kalkuliert, 2017 hatte man noch 7,9 Prozent erzielen können. Unter dem Strich wird, so das Unternehmen, in diesem Jahr wohl kein Gewinn erzielt. Ab 2020 sollte aber vor allem der deutsche Markt stärker werden, wurde mitgeteilt. ...

