Die Investmentbank Equinet hat Südzucker nach enttäuschenden Prognosen des Zuckerproduzenten für das Geschäftsjahr 2018/2019 von "Reduce" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 12,00 Euro gesenkt. Der in Aussicht gestellte operative Gewinn bleibe weit hinter der Markterwartung zurück, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte die Prognose für den Gewinn je Aktie um 94 Prozent. Wann sich die Gewinne wieder erholten, sei nun erheblich unsicherer als zuvor./bek/gl

Datum der Analyse: 27.03.2018

