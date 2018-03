Bad Marienberg - SW Umwelttechnik hat am Standort Lienz Anfang 2018 den Produktionsprozess für das bestehende Produktsortiment optimiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Durch diese Maßnahme wird ein Teilbereich der Liegenschaft nicht mehr betriebsnotwendig. Das Unternehmen hat nun für 1,3 ha der Liegenschaft ein Kaufangebot erhalten. Der Vorstand hat entschieden, mit dem potentiellen Käufer in nähere Verhandlungen zu treten und mit der Verkaufsabwicklung zu starten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Realisierung der Transaktion wird sich der aus dem Verkauf ergebende Buchgewinn als Einmaleffekt auf das Konzernergebnis auswirken.

